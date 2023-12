Darauf haben alle Security National-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Security National hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien eine Überperformance von 16,04 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 5,77 Prozent, wobei Security National aktuell 13,39 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ergibt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Security National Aktie bei 6,66 liegt. Diese Bewertung ist 87 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der gleichen Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Security National mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt um 5,97 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investitionen eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 8,52 USD um +11,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar +12,85 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie in beiden Zeiträumen führt.