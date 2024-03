Darauf haben alle Secom-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Secom":

Die Aktie von Secom wird derzeit mit einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 1 liegt, was eine negative Differenz von -0,77 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. In Bezug auf den Aktienkurs hat Secom in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 47,9 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +34,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Secom um 17,54 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Themen rund um Secom diskutiert wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen dominieren jedoch vor allem positive Themen die Diskussion, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Secom als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 24,69 insgesamt 15 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt, der 28,93 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".