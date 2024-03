Darauf haben alle Schaeffler-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs von Schaeffler hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Überperformance von 3,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -1,87 Prozent, wobei Schaeffler aktuell 2,16 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie der letzten 200 Handelstage 5,61 EUR beträgt, während der aktuelle Kurs bei 6,26 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +11,59 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,05 EUR, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Schaeffler-Aktie in den letzten Monaten im Durchschnitt lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Schaeffler eine Dividendenrendite von 8,31 % aus, was 4,57 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung und dem Rating "Gut".