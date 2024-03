Darauf haben alle Sasol-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Sasol":

Sasol-Aktie mit hoher Dividendenrendite und unterbewertetem Kurs-Gewinn-Verhältnis

Die Sasol-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 11,38 Prozent auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich der technischen Analyse ist die Aktie jedoch derzeit weniger gut positioniert. Mit einem Kurs von 7 EUR liegt sie 9,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie negativ bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -34,02 Prozent liegt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 3 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse lediglich 3,4 Euro für jeden Euro Gewinn von Sasol zahlt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich niedriger ist. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird daher als neutral bewertet. Ebenso zeigt sich keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch in diesem Aspekt eine neutrale Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sasol-Aktie derzeit eine hohe Dividendenrendite aufweist und aufgrund des niedrigen KGV als unterbewertet gilt. In Bezug auf die technische Analyse und das Sentiment der Anleger gibt es aktuell jedoch keine eindeutige Einschätzung.