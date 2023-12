Darauf haben alle Sanjiu Yigong Biopharmaceutical and Chemical-Anleger gewartet!

Bei der technischen Analyse der Pacific Shuanglin Bio-pharmacy-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Wert hierfür beträgt 22,01 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (28,37 CNH) deutlich darüber liegt, mit einem Unterschied von +28,9 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,91 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+13,89 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde festgestellt, dass Pacific Shuanglin Bio-pharmacy in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet wurde. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führten zu einer insgesamt positiven Anlegerstimmung und der Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergab jedoch, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen jedoch mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führte.

Im Branchenvergleich erzielte Pacific Shuanglin Bio-pharmacy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,25 Prozent gefallen sind, was einer Outperformance von +48 Prozent entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhielt Pacific Shuanglin Bio-pharmacy ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.