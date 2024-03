Darauf haben alle SS&C-Anleger gewartet!

Die Dividendenrendite von Ss&c liegt derzeit bei 1,62 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent in der Software-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -3,7 Prozent zur Ss&c-Aktie und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Ss&c als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,47, was einem Abstand von 57 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,2 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ss&c derzeit bei 57,91 USD liegt, während der Aktienkurs bei 64,4 USD liegt, was einen Abstand von +11,21 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht dies einer Differenz von +3,42 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70 USD, was einer möglichen Steigerung um 8,7 Prozent entspricht, und somit wird auch aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung für die Ss&c-Aktie ausgesprochen.