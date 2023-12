Darauf haben alle SRAX-Anleger gewartet!

Die Aktie von Srax wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1x die Bewertung "Gut", 0x "Neutral" und 0x "Schlecht". Derzeit liegt kein Analystenupdate zu Srax vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 4,5 USD, was einer Erwartung von 14416,13 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,031 USD liegt. Auf Basis dieser Einschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Srax-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für unterschiedliche Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 27,29, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 54,73 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Srax-Aktie aufgrund des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert von 0,29 USD deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,031 USD liegt (-89,31 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,11 USD unter dem letzten Schlusskurs (-71,82 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Srax also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz, zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Srax-Aktie normal ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut"-Wert führt.