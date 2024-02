Darauf haben alle SL Green Realty Corporation-Anleger gewartet!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über verschiedene Aktien. Für die SL Green Realty Corp wurde eine starke Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher eine gute langfristige Stimmungsbewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die SL Green Realty Corp-Aktie gemischte Signale. Der RSI7 beträgt 27,51, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 bei 46,41 liegt und daher als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wurde jedoch von zunehmend negativen Themen über das Unternehmen SL Green Realty Corp dominiert. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 positive, 4 neutrale und 2 negative Einschätzungen für die SL Green Realty Corp abgegeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung des Kurses und haben ein mittleres Kursziel von 36,63 USD festgelegt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.