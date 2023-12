Darauf haben alle SEI Investments-Anleger gewartet!

Der Aktienkurs des Unternehmens Sei Investments verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 21,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,55 Prozent, was bedeutet, dass Sei Investments eine Outperformance von +15,11 Prozent erzielte. Die "Finanzen"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,49 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Sei Investments mit einer Überperformance von 18,17 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass Sei Investments mit einem RSI von 15,5 und einem RSI25 von 25,23 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse und weist darauf hin, dass das Unternehmen derzeit in einer guten Position ist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen erhielt Sei Investments in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 2,92 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse, insbesondere die trendfolgenden Indikatoren, zeigt, dass sich die Sei Investments-Aktie derzeit in einer neutralen Position befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 58,82 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (60,24 USD) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 57,04 USD, was bedeutet, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt erhält Sei Investments auf Basis der verschiedenen Analyseindikatoren ein "Gut"-Rating, was auf eine solide Performance des Unternehmens hindeutet.