Darauf haben alle Ryanair-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Ryanair-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 16,24 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,99 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,41 EUR) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,4 Prozent entspricht. Somit erhält die Ryanair-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Ryanair langfristig eine starke Diskussionsintensität gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet weist die Aktie mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,81 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt (15 Prozent) auf. Die Branche "Fluggesellschaften" hat einen Wert von 11,48. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Hinblick auf Dividenden schüttet Ryanair derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 2,08 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,08 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".