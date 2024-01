Darauf haben alle Royal Century Resources Holdings-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Investoren die Möglichkeit, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der Royal Century-RSI liegt bei 47,83, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 48,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Royal Century-Aktie ein Durchschnitt von 0,27 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,3 HKD, was einem Unterschied von +11,11 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,29 HKD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs (+3,45 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Royal Century. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Royal Century 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.