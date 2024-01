Darauf haben alle Rolls Royce-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Die Aktie von Rolls-Royce wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rolls-Royce. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 355 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Rolls-Royce. Es gab acht positive und vier negative Tage, sowie zwei Tage ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Rolls-Royce daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings gab es ein Handelssignal, das auf historischen Berechnungen basiert und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da mehr Verkaufssignale als Kaufsignale vorhanden waren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Rolls-Royce weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie aktuell bei 203,77 GBP, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses zum GD200 beträgt +51,59 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Abstand von +10,05 Prozent, was erneut zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Basierend auf den verschiedenen Analyseergebnissen erhält die Aktie von Rolls-Royce insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut".