Darauf haben alle Rivian Automotive Registered (A)-Anleger gewartet!

Die Bewertung von Rivian Automotive: Eine Analyse

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem neutralen Rating führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Rivian Automotive insgesamt 16 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die durchschnittliche Empfehlung für Rivian Automotive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut", was auf ein Aufwärtspotenzial von 28,64 Prozent hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Rivian Automotive aktuell bei 18,23 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem liegt der Relative Strength Index (RSI) der Rivian Automotive bei 23,3, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Rivian Automotive-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Gut"-Bewertung, die auf ein positives Potenzial für die Anleger hinweist. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch in Bezug auf das Unternehmen.