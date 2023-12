Darauf haben alle Rent-A-Center-Anleger gewartet!

Upbound hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -22,65 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Upbound 27,54 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Upbound beträgt der 7-Tage-RSI 26,73 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 24,61 im überverkauften Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Upbound beträgt derzeit 4,65 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,39 %. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Upbound sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt eine positive Abweichung aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 34,64 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (29,89 USD) weist eine positive Abweichung auf, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird Upbound auf Basis der genannten Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.