Darauf haben alle Renewi-Anleger gewartet!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Renewi ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die diskutierten Themen vor allem positiv, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Analystenbewertung für die Renewi-Aktie zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung der Aktie um 61,4 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs. Daher empfehlen die Analysten die Aktie als "Gut" einzustufen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Renewi liegt aktuell bei 36,51 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Renewi-Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien und des Relative-Stärke-Index unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut", "Neutral" und "Schlecht" führt.