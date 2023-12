Darauf haben alle Ralph Lauren-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ralph Lauren bei 144,2 USD liegt, was einer Entfernung von +20,45 Prozent vom GD200 (119,72 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 126,64 USD, was einem Abstand von +13,87 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Ralph Lauren als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Ralph Lauren bei 17,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,93 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien und wird als unterbewertet angesehen.

Analysten haben insgesamt 10 Bewertungen für die Ralph Lauren-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft werden. Das ergibt ein durchschnittliches Kursziel von 132,88 USD und ein Abwärtspotenzial von -7,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Ralph Lauren somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in sozialen Medien deuten auf eine negative Anlegerstimmung hin, da in den Kommentaren und Meinungen vermehrt negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Bewertung auf dieser Ebene ergibt 1 Gut- und 6 Schlecht-Signale, was schließlich zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ralph Lauren bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.

