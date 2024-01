Darauf haben alle Radiant Logistics-Anleger gewartet!

Im vergangenen Jahr haben Analysten das Rating für Radiant Logistics einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig ein institutionelles Rating von "Gut" einbringt. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Der aktuelle Kurs von 6,55 USD wird von Analysten als Anlass genommen, eine Entwicklung von 52,67 Prozent zu erwarten und ein mittleres Kursziel von 10 USD zu setzen, was als positive Bewertung angesehen wird. Insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Radiant Logistics derzeit bei 6,4 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,55 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral" aufgrund der +2,34-prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 6,15 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +6,5 Prozent als "Gut" einstuft. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Radiant Logistics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (5,1 %) niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Radiant Logistics mit 11,07 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche mit einer mittleren Rendite von 18,32 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Radiant Logistics mit 7,25 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.