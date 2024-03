Darauf haben alle Quickstep Holdings-Anleger gewartet!

Die Diskussionen rund um Quickstep auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Quickstep bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Quickstep von 0,25 AUD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,25 AUD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,23 AUD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Quickstep-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Quickstep-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 wird hingegen mit "Neutral" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Quickstep.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu verzeichnen war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Quickstep-Aktie daher ein "Gut"-Rating.