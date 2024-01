Darauf haben alle Qingdaontury Tire Co-Anleger gewartet!

Die Stimmung unter den Anlegern war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. Sechs Tage lang dominierten positive Themen die Gespräche, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Qingdao Sentury Tire. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Qingdao Sentury Tire in den letzten Monaten erhöht war. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist zu verzeichnen, dass der Kurs der Qingdao Sentury Tire bei 28,85 CNH liegt und somit um -0,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man hingegen die letzten 200 Tage, ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt ebenfalls eine interessante Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,61, was bedeutet, dass Qingdao Sentury Tire weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Aktie von Qingdao Sentury Tire.