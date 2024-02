Darauf haben alle Pva Tepla-Anleger gewartet!

Die Pva Tepla-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,62 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 22,02 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +18,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 20,46 EUR über dem aktuellen Kurs von 22,02 EUR, was zu einer Abweichung von +7,62 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pva Tepla-Aktie daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Pva Tepla-Aktie beträgt aktuell 63, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Pva Tepla-Aktie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pva Tepla mit einem Wert von 16,1 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 50,37. Dies führt zu einer Unterbewertung von 68 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung für die Pva Tepla-Aktie.