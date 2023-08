Darauf haben alle Procter & Gamble-Anleger gewartet!

Per 14.08.2023, 20:25 Uhr wird für die Aktie Procter & Gamble am Heimatmarkt New York der Kurs von 155.69 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Haushaltsprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Procter & Gamble entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 147,22 USD. Der letzte Schlusskurs (157,02 USD) weicht somit +6,66 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 150,74 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Procter & Gamble ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Procter & Gamble-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Procter & Gamble erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 11,4 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 110,86 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -99,46 Prozent im Branchenvergleich für Procter & Gamble bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,9 Prozent im letzten Jahr. Procter & Gamble lag 46,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,93 und liegt mit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 236,74. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Procter & Gamble auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

