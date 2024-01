Darauf haben alle Primis Financial-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen Primis gesprochen. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Primis-Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt liegen die Bewertungen bei 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Primis im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 0 USD, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 12,68 USD notiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Primis derzeit bei 9,04 USD liegt, während die Aktie selbst bei 12,68 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +40,27 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,32 USD, was einer Distanz von +22,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird somit die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Primis daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.