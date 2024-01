Darauf haben alle Precision BioSciences Inc-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI der Precision Biosciences einen Wert von 25,22 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie der Precision Biosciences langfristig als "Gut" ein, basierend auf 18 Analysebewertungen (1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, was als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Precision Biosciences derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 beträgt 0,54 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,427 USD liegt, was einer Abweichung von -20,93 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 0,39 USD, was einer Abweichung von +9,49 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt ein positives Bild für die Precision Biosciences-Aktie. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, und das Unternehmen erhielt zunehmende Aufmerksamkeit. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Gut" bewertet.