Darauf haben alle Petróleo Brasileiro - Petrobras-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Im Vergleich zum Branchenmittel in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ist das KGV von Petroleo Brasileiro mit einem Wert von 25,28 deutlich günstiger, da das Branchen-KGV bei 25,86 liegt. Dies ergibt einen Unterschied von 2 Prozent und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Petroleo Brasileiro beträgt aktuell 76,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Petroleo Brasileiro überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Jedoch gab es eine positive Veränderung in der Stimmung, was zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt. Insgesamt wird Petroleo Brasileiro daher mit einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild eingestuft.