Darauf haben alle Patrick Industries-Anleger gewartet!

Die Diskussionen über Patrick Industries in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt viele positive Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Patrick Industries wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Patrick Industries eine Rendite von 64,99 Prozent erzielt, was mehr als 70 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -16,71 Prozent, wobei Patrick Industries mit 81,7 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Patrick Industries-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Patrick Industries vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 98,75 USD, was einem Abwärtspotenzial von -12,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Patrick Industries eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,2 Prozent und liegt damit 1,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 3,73). Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.