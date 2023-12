Darauf haben alle Paramount-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Paramount Group Inc wurde der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paramount Group Inc somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Für die kommenden Monate wird ein Kursanstieg von 13,56 Prozent prognostiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb hingegen unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paramount Group Inc-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Zusammenfassend erhält die Paramount Group Inc-Aktie in den verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt ein "Gut"-Rating.