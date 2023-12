Darauf haben alle PVH-Anleger gewartet!

Die Aktienkurse von Pvh lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Pvh auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Pvh in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 28,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält dieses Signal die Einstufung "Gut". Beim Ausdehnen der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 9, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Pvh derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 601,95 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Pvh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 84,34 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag erreichte hingegen 121,75 USD, was einem Unterschied von +44,36 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch die Pvh-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.