Darauf haben alle PAR-Anleger gewartet!

Par: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Par hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Par. Basierend auf der Durchschnittskursprognose von 39,4 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 5,83 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 60,08 Punkte, was bedeutet, dass Par momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 40,66 zeigt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") weist Par mit einer Rendite von 56,99 Prozent eine sehr gute Entwicklung auf, deutlich über dem Sektor-Durchschnitt von 21,05 Prozent. Ebenso liegt die Rendite von Par in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche mit 35,95 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 37,23 USD +3,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +5,23 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Par insgesamt gute Bewertungen in den Bereichen Analysteneinschätzung, Relative Strength Index, Branchenvergleich und technische Analyse erhalten hat.