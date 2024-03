Darauf haben alle Orange-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Anleger-Stimmung bei Orange in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte. Die Analyse wurde um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 Schlecht- und 5 Gut-Signale zeigten. Auf dieser Basis lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Orange mit einer Rendite von 6,77 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Orange mit 6,77 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orange liegt bei einem Wert von 29, wodurch die Aktie im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, ist Orange weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse ergibt, dass die Orange-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.