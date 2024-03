Darauf haben alle OptiBiotix Health-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier gegenwärtig überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander und ist ein gängiges Instrument in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Analyse von Optibiotix Health wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Optibiotix Health-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Optibiotix Health-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,01 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Darüber hinaus wurden die Stimmungen der Anleger auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Optibiotix Health ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,82 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie daher als "günstig" bezeichnet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.