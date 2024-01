Darauf haben alle OneSavings Bank-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "OSB GROUP PLC":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Osb-RSI liegt bei 22,11, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 21,95, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Osb bei 407,03 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 464,6 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +14,14 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 371,32 GBP, was einen Abstand von +25,12 Prozent und somit auch eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Osb festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Osb im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Osb. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.