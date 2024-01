Darauf haben alle ONE Gas-Anleger gewartet!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von One Gas ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der One Gas-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 72,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 62,5 USD lag. Dies entspricht einem Unterschied von -14,01 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (61,88 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die One Gas-Aktie erhielten 0 eine "Gut"-Einstufung, 2 eine "Neutral"-Einstufung und 0 eine "Schlecht"-Einstufung, was zu einem Durchschnitt von "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 77 USD, was eine mögliche Steigerung um 23,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (62,5 USD) aus signalisiert und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der One Gas-Aktie von 14,56 darauf hin, dass sie derzeit um 89 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (129,79). Diese Kennzahl deutet somit auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.