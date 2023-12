Darauf haben alle Nutanix-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Bezug gesetzt werden. Nutanix wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nutanix-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 23,11, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und der Aktie ein "Gut"-Rating für den RSI25 einbringt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nutanix in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,53 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -2,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,6 Prozent im Branchenvergleich für Nutanix. Im "Informationstechnologie"-Sektor hatte Nutanix eine Rendite, die 28,39 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Nutanix ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividende weist Nutanix derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Nutanix veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nutanix befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.