Darauf haben alle Nuscale Power-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

In den letzten Wochen gab es bei Nuscale Power keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Es wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Nuscale Power liegt bei 58,97, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bestätigt diese neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nuscale Power-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein anderes Rating, das die Aktie als "Gut" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Nuscale Power 2 Mal positiv bewertet und keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen positiven Bewertung des Unternehmens. Die Analysten erwarten zudem eine deutliche Kurssteigerung von 289,71 Prozent, was zu einer positiven Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten führt.