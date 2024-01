Darauf haben alle Nouveau Monde Graphite-Anleger gewartet!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Nouveau Monde Graphite-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einem positiven "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich und die Aufmerksamkeit der Anleger nahm zu, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,97, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Nouveau Monde Graphite-Aktie bei 4,12 CAD, während der aktuelle Kurs bei 3,38 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -17,96 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,53 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 1 Analysten 1 eine positive Bewertung abgibt, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Die durchschnittlichen Kursziele zeigen einen potenziellen Anstieg um 151,48 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer positiven Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält die Nouveau Monde Graphite-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.