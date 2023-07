Darauf haben alle Norwegian Cruise Line-Anleger gewartet!

Norwegian Cruise Line, ein Unternehmen aus dem Markt "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien", notiert aktuell (Stand 04:27 Uhr) mit 22.41 USD sehr stark im Minus (-2.77 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Norwegian Cruise Line mit einem Wert von 2,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 59,95 , womit sich ein Abstand von 95 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Norwegian Cruise Line-Aktie ein Durchschnitt von 15,27 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 22,41 USD (+46,76 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (16,96 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+32,13 Prozent Abweichung). Die Norwegian Cruise Line-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Norwegian Cruise Line erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Norwegian Cruise Line wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Norwegian Cruise Line auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

