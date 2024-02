Darauf haben alle Nordstrom-Anleger gewartet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Nordstrom beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel", die im Durchschnitt ein KGV von 35 haben, darauf hindeutet, dass Nordstrom aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Nordstrom von 20,1 USD mit einer Entfernung von +16,79 Prozent vom GD200 (17,21 USD) ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 18,32 USD auf eine positive Entwicklung hin. Unter dem Strich wird der Kurs der Nordstrom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls positiv, wie aus der Auswertung sozialer Plattformen hervorgeht. Kommentare und Befunde über Nordstrom sind vorwiegend positiv, und auch in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Nordstrom wird hinsichtlich der Stimmung also als positiv eingestuft.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurde die Aktie der Nordstrom in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten mit 0 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Nordstrom gab, liegt das Kursziel im Mittel bei 18,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -7,96 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Nordstrom die Einschätzung "Neutral".