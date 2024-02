Darauf haben alle Nordex-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Nordex deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Anleger an der Aktie hindeutet. Aus diesen Gründen erhält Nordex von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der Nordex-Aktie. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 10,81 EUR, nur knapp über dem letzten Schlusskurs von 10,485 EUR. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 9,83 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nordex auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Nordex eine Rendite von -33,22 Prozent auf, was mehr als 36 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 36,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen jedoch eine Unterbewertung der Nordex-Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,73 liegt die Bewertung um 58 Prozent unter vergleichbaren Unternehmen aus der Branche. Basierend auf der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.