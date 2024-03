Darauf haben alle Nissan-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Nissan Motor eine Rendite von 10,42 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" liegt der Aktienkurs von Nissan Motor um 10,53 Prozent unter dem Durchschnitt von 20,95 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt 40,24 Prozent, wobei Nissan Motor aktuell 29,82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nissan Motor mit 2,63 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,88 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysen von sozialen Plattformen deuten darauf hin, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Nissan Motor aufgegriffen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Nissan Motor zeigt einen aktuellen Wert von 20,45, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut" führt.