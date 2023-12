Darauf haben alle News-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie von News einen Wert von 23,57 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 21, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation gilt und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Aktie von News mit 24,13 USD derzeit um +10,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +22,49 Prozent, was auch zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über News besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Themen überwogen. Aktuell konzentrieren sich die Anleger ebenfalls überwiegend auf positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Jedoch wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über News in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde insgesamt weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.