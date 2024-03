Darauf haben alle NEC-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

In den sozialen Netzwerken ist die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv gewesen. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Äußerungen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nec gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret wurden 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Nec-Aktie notiert derzeit bei 9942 JPY und liegt damit um +5,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +26,32 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was positiv bewertet wird. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen der Anleger vermehrt positiv erwähnt, was auf ein gesteigertes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Nec-Aktie daher ein positives Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Nec-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 107,95 Prozent erzielt, was 82,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Computer & Peripheriegeräte") liegt die Aktie mit einer Rendite von 86,1 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.