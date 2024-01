Darauf haben alle Moderna-Anleger gewartet!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Moderna hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Insgesamt wurde an vier Tagen positiv, an acht Tagen jedoch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aktuell gibt es keine klaren positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Analysten haben Moderna in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 8 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 149,93 USD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 99,45 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 50,76 Prozent hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht zeigt die Moderna-Aktie eine positive Entwicklung, da sie um 24,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie 11,2 Prozent unter dem entsprechenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Moderna liegt bei 24,15 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,18 ebenfalls eine Überverkaufssituation. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Gut" bewertet.