Darauf haben alle Methanex-Anleger gewartet!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Methanex-Aktie abgegeben. Von diesen Bewertungen waren 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Methanex-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Methanex aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten liegt bei 50 CAD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotenzial von -19,22 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 61,9 CAD. Daher ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Methanex also ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Stimmungsänderungsrate und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutierten als sonst. Somit erhält die Methanex-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Methanex gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, konkret 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Methanex in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,93 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +40,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -20,42 Prozent gefallen sind. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,42 Prozent im letzten Jahr, so dass Methanex um 40,35 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.