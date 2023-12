Darauf haben alle Merian Chrysalis Investment-Anleger gewartet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Chrysalis Investments liegt bei 7,35, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 23,46, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen, um die aktuelle Situation von Chrysalis Investments zu bewerten. Der GD200 des Wertes liegt bei 65,11 GBP, während der Aktienkurs bei 78,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +21,03 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 66,14 GBP, was einer Abweichung von +19,14 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Chrysalis Investments zeigte eine durchschnittliche Aktivität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Neutral" für Chrysalis Investments.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chrysalis Investments. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.