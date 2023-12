Darauf haben alle Merdeka Financialrvices-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Noiz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,14 HKD liegt, während der aktuelle Kurs sich auf 0,221 HKD beläuft. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +57,86 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,15 HKD, was einem Abstand von +47,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Betrachtung der letzten 7 Tage einen RSI von 34,48 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis signalisiert hingegen eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Überverkauft-Situation. Somit erhält die Noiz-Aktie in diesem Punkt ebenfalls das Gesamturteil "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Noiz ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen besonders hervorgehoben. Daher wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gezeigt haben. Daher erhält Noiz in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Noiz-Aktie basierend auf dieser Analysestufe insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.