Darauf haben alle Mensch Und Maschine Software-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Mensch und Maschine Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 51,71 EUR beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54,2 EUR, was einem Unterschied von +4,82 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 50,99 EUR liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+6,3 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mensch und Maschine Software-Aktie einen Wert von 30 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,57 in der Branche "Software" liegt die Aktie damit deutlich darunter (-57 Prozent) und wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt für die Mensch und Maschine Software-Aktie einen RSI-Wert von 22,77, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 45,09 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Hinsichtlich der Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,8 Prozent beträgt und damit 18,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 21,35) liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Mensch und Maschine Software-Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.