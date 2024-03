Darauf haben alle McKesson-Anleger gewartet!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Mckesson. Lediglich an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls von positiven Themen über das Unternehmen geprägt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Mckesson beträgt aktuell 40,96 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,27, was ebenfalls zu einer Einordnung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mckesson gegenüber dem Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0,52 % aus, was 1,63 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei Mckesson wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Es wurde keine signifikante Veränderung in der Kommunikationsfrequenz festgestellt.

Insgesamt ergibt sich für Mckesson eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende sowie das Stimmungsbild in den sozialen Medien.