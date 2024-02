Darauf haben alle MatsuicuritiesADR-Anleger gewartet!

Die technische Analyse der Matsui Securities-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 781,78 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 840 JPY weicht somit um +7,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (777,64 JPY) liegt mit einem Abweichung von +8,02 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Matsui Securities-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Matsui Securities liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Matsui Securities mit einer Rendite von 12,65 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 21,71 Prozent, bei der Matsui Securities mit 9,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 24, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Matsui Securities die Börse 24,26 Euro zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 85, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.