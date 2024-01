Darauf haben alle Masimo-Anleger gewartet!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Masimo bei 127,28 USD liegt, was einer Entfernung von +1,69 Prozent vom GD200 (125,17 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Vergleich dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 109,55 USD auf. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +16,18 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Masimo-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Masimo mit einer Rendite von -27,32 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" mehr als 25 Prozent darunter liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,46 Prozent. Auch hier liegt Masimo mit 39,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Masimo zeigt bei einem Niveau von 29,32 eine "Gut"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 40,3 im Bereich einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Masimo besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" bewertet.