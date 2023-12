Darauf haben alle Marks and Spencer-Anleger gewartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Marks Spencer Group":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Marks & Spencer eine Rendite von 97,06 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 92,07 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt 7,33 Prozent, und Marks & Spencer liegt aktuell 89,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Marks & Spencer liegt bei 23,65 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation (Wert: 28,78). Insgesamt erhält das Marks & Spencer-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Dividendenrendite schneidet Marks & Spencer schlechter ab als der Branchendurchschnitt, da die Dividendenrendite des Unternehmens derzeit bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt 3,66 % beträgt.

In Social Media zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Marks & Spencer. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Marks & Spencer daher eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die überwiegend in die "Schlecht"-Richtung gehen, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Marks & Spencer von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.